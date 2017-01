Fisco,studi senza Pos non rischiano

18:59 - Dal prossimo 30 giugno scatta la norma che obbliga i professionisti italiani ad avere in studio il terminale Pos: i clienti privati, secondo la legge 221/2012, potranno pagare fatture superiori a 30 euro attraverso moneta elettronica. Tuttavia, "la mancata installazione del terminale non produce un inadempimento sanzionabile", affermano i consulenti del lavoro in una circolare. Di conseguenza, "non c'è nessun obbligo a carico dei professionisti".