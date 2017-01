Fisco: le entrate cresciute dell'1,2% In due mesi raccolti 735 mln in più

16:41 - Tra gennaio e febbraio 2014 le entrate tributarie erariali ammontano a 61.784 milioni di euro. Lo comunica il ministero dell'Economia, sottolineando che si registra una crescita tendenziale dell'1,2% (+735 milioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In due mesi il gettito Iva è cresciuto del 4,6% (+549 milioni). In particolare, sottolinea il Mef, la componente relativa agli scambi interni è salita del 7,6%.

Solo il capitolo relativo agli scambi interni ha dunque fruttato alle casse pubbliche 740 milioni di euro in più, mentre la componente sull'import ha perso quota: è scesa infatti dell'8,2%, perdendo 191 milioni di euro.



A far salire il gettito fiscale sono stati anche i progressi nel recupero dell'evasione: nei primi due mesi del 2014 le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo sono cresciute del 5,2%, per un incremento complessivo di 50 milioni di euro.