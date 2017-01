Fisco, il 40% delle riscossioni di Equitalia arriva dai "grandi evasori"

14:39 - Una grossa fetta delle riscossioni di Equitalia arriva dai "grandi evasori". I contribuenti nei guai con il fisco per debiti sopra i 500mila euro rappresentano infatti circa il 40%. I grandi debitori salgono a due terzi (circa il 66%) considerando anche le posizioni sopra i 50mila euro.

La maggior parte degli introiti fiscali recuperati resta quindi quella sui "grandi evasori": 17 miliardi, sui complessivi 59 tornati alle casse dello Stato attraverso Equitalia dal 2007 a oggi, vengono da contribuenti che avevano 'buchi' di oltre 1 milione di euro. Una cifra, raccolta negli ultimi otto anni, che + quasi sei volte quella recuperata prima dell'inizio dell'attività dell'ente di riscossione, visto che tra il 2000 e il 2006 erano stati incassati solo 2,9 miliardi di debiti di questa entità.



Peraltro, i grandi debitori sopra i 500mila euro rappresentano quasi il 40% delle riscossioni complessive, dato che sale a due terzi (circa il 66%) se si considerano anche i debiti sopra i 50mila euro. Anche questi "medi debitori" a volte richiedono di diluire nel tempo le cifre dovute al fisco, ma in questo caso devono fornire documentazione che provi la difficoltà economica a pagare in una unica soluzione. Chi deve al fisco oltre 50mila euro rappresenta circa il 3% delle rateizzazioni ma il 53,8% degli importi da incassare (in totale l'importo delle rateizzazioni in corso riguarda 25,5 miliardi di euro).