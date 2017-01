20:16 - "Dal primo ottobre l'F24 telematico diventa obbligatorio per i versamenti oltre i mille euro, per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero". Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di utilizzare i sistemi online non si applica ai pagamenti con strumenti diversi dall'F24, come bonifici e versamenti in Tesoreria.