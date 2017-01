Fisco, 800 milioni di euro allo Stato dai sequestri di Equitalia agli evasori

11:57 - Dal 2009 a giugno 2014 Equitalia Giustizia (società che gestisce il fondo in cui confluiscono le risorse sequestrate nei procedimenti penali) ha versato allo Stato 800 milioni. Risorse andate a beneficio dei ministeri dell'Interno e della Giustizia. La legge prevede che possano essere utilizzate anche per forze dell'ordine e tribunali.

Degli 800 milioni 324 sono stati versati a titolo di confische, 415 a titolo di "anticipazioni" e 70 a titolo di utile della gestione finanziaria. Dopo aver eseguito i versamenti, Equitalia Giustizia esce di scena e la ripartizione delle somme a beneficio dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia avviene secondo procedure regolate dalla contabilità di Stato.



Ad oggi risultano depositati nel Fondo unico giustizia oltre 1 miliardo di euro di risorse liquide (al netto dei 415 milioni già anticipati allo Stato) e circa 2 miliardi di risorse non liquide (conti di deposito titoli, fondi comuni di investimento, polizze, ecc.).

La giacenza del Fondo è soggetta a continue variazioni in aumento o in diminuzione, a seconda dei diversi provvedimenti giudiziari di sequestro, dissequestro e confisca. Tali variazioni possono anche essere di entità molto rilevante (ad esempio oltre la metà delle attuali risorse non liquide del Fondo si riferisce a un singolo sequestro).