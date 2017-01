Fisco: 13,5 mld rimborsati nel 2013 alle famiglie e alle imprese

11:28 - Nel 2013 l'Erario ha rimborsato 13,487 miliardi a famiglie e aziende per un totale di oltre 1,5 milioni di operazioni. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate. Per imprese, professionisti e artigiani sono arrivati 11,5 miliardi dall'Iva. Il rimborso di Ires e Irpef, si legge in una nota, è stato di "oltre 1,8 miliardi".

I rimborsi Iva - specifica l'Agenzia dell'Entrate - hanno riguardato 65.000 soggetti fra imprese, artigiani e professionisti. "Questo risultato - si legge nel comunicato - è superiore all'obiettivo di 11 miliardi di euro programmato per l'anno 2013".



Oltre ai rimborsi Iva alle imprese, l'Agenzia delle Entrate ha pagato 849 milioni di rimborsi di imposte dirette, suddivisi in 729 milioni in rimborsi Ires e 120 milioni di rimborsi da imposte dirette da deducibilità dell'Irap.



Alle famiglie sono stati erogati 973 milioni per un complesso di 1,3 milioni di rimborsi Irpef. Tra i beneficiari dei pagamenti - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - anche gli oltre 96mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell'opportunità offerta dal Decreto del Fare di presentare il modello 730 e ricevere così i rimborsi direttamente dall'Agenzia, per un importo complessivo di circa 75 milioni di euro.



Sono anche stati rimborsati 3 milioni di euro di canone Rai agli ultra 75enni esentati dal pagamento e 1 milione di Bonus. Infine - sottolinea l'Agenzia dell'Entrate - sono stati erogati 205 milioni in rimborsi di imposte cosiddette minori (registro, concessioni governative e altre).