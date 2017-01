22:57 - Il Consiglio di amministrazione di Finmeccanica ha nominato Mauro Moretti amministratore delegato del gruppo dell'aerospazio e difesa. La riunione per l'attribuzione delle deleghe è durata oltre tre ore. Nessun commento dall'ex a.d. di Ferrovie dello Stato. Uscendo, a chi gli ha chiesto come fosse andato il debutto in Finmeccanica, si è limitato a rispondere: "E' andata bene".