09:30 - Fiat vola in borsa con il titolo che balza del 13,37% a 6,74 euro grazie all'accordo per salire al 100% di Chrysler, accolto con molto favore dagli analisti. Rally anche da parte della holding di controllo Exor, che sale del 4,46% a 30,2 euro. In avvio di contrattazioni il Lingotto non era riuscito a fare prezzo, segnando un rialzo teorico del 14%.