16:30 - La Fiat blocca gli straordinari. Lo rende noto l'agenzia Ansa, secondo cui l'azienda non ricorrerà più, in tutti gli stabilimenti italiani, a prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro. La società del Lingotto ha inoltre deciso di non estendere a dodici i turni di lavoro alla Maserati di Grugliasco sospendendo i 500 trasferimenti previsti da Mirafiori.