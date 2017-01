Fiat, Sergio Marchionne annuncia: "Pronti a produrre 6 milioni di auto"

18:38 - "Entro il 2018 la Fiat sarà capace di fare oltre 6 milioni di vetture. Quest'anno ne faremo 4,5-4,6". Lo ha detto Sergio Marchionne dopo che l'assemblea al Lingotto di Torino ha approvato il bilancio. "Con le iniziative che annunceremo a maggio il limite di 6 milioni è accessibile". Sull'eventuale ingresso di nuovi soci, l'ad di Fiat, circa il fondo Usa BlackRock, dice: "Accettiamo tutti gli azionisti, sarebbero i benvenuti".

"Nessuna eccedenza in Italia" - "Confermiamo che non ci sono eccedenze negli stabilimenti italiani", ha aggiunto Marchionne. "A Grugliasco - ha sottolineato - abbiamo riassunto tutti gli addetti più mille unità di Mirafiori dove con i nuovi investimenti saranno riassorbiti tutti".



"La 500 non è adatta per il mercato cinese" - Rispondendo alla domanda di un azionista, l'ad di Fiat ha detto: "La nostra joint venture con il partner cinese sta andando avanti con successo, ma la 500, principalmente per le sue dimensioni, non è adatta per quel mercato, se non per una nicchia". "Cerchiamo di portarla avanti, ma avrà un utilizzo limitato", ha aggiunto ricordando che la 500 in Cina nel 2013 ha venduto 1.100 unità.



Le prossime assemblee saranno in Olanda - Quella tenutasi al Lingotto di Torino è stata l'ultima assemblea ordinaria in Italia. La prossima infatti sarà in Olanda, dove il nuovo gruppo Fiat Chrysler Automobiles avrà la sede legale. I soci dovranno deliberare sul bilancio 2013. Si terrà invece ancora in Italia, probabilmente prima dell'estate, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare sulla fusione. Il 6 maggio sarà presentato a Detroit il nuovo piano industriale.



"Assemblea della fusione durante l'estate" - "Sarà durante l'estate l'assemblea straordinaria per la fusione di Fiat e Chrysler", ha detto Marchionne.



"Termini Imerese capitolo chiuso" - "Per noi Termini Imerese è un capitolo chiuso dal punto di vista produttivo, siamo già stati chiarissimi. Faremo comunque tutto il necessario per assistere il passaggio".