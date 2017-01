Fiat nel mirino di Moody's: rating a rischio dopo l'acquisizione di Chrysler

20:53 - Moody's mette sotto osservazione il rating "Ba3" di Fiat per un possibile downgrade. Lo afferma l'agenzia di rating in una nota, sottolineando che la decisione segue l'accordo raggiunto con il Veba per Chrysler. La revisione si concentrerà, fra l'altro, sull'impatto che l'operazione avrà sul profilo di liquidità della casa automobilistica italiana per i prossimi 12-18 mesi.

"L'annunciata acquisizione di Chrysler - spiega Falk Frey, analista di Moody's per il Lingotto - indebolirà materialmente la posizione di liquidità di Fiat in un momento in cui la società ha ancora un free cash flow negativo. Detto questo prevediamo che il cash che resterà nel bilancio Fiat, la generazione di cash flow operativo e le linee di credito non usate dovrebbero essere sufficienti a Fiat per centrare le anticipate necessità cash del 2014". La revisione si concentrerà anche sui possibili passi per semplificare la struttura legale del gruppo e sulla performance operativa nell'esercizio fiscale 2013.