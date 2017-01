Fiat, Cda dà inizio a nuovo corso

08:18 - Oggi storico Cda per l'inizio della nuova era per il gruppo Fiat Chrysler. Verranno annunciati i principali tasselli del nuovo gruppo: sede, quotazione e nome. Sergio Marchionne incontrerà poi al Lingotto i sindacati. Martedì l'a.d. Fiat, insieme al presidente John Elkann, ha visto a Roma Enrico Letta che, stando a indiscrezioni, sarebbe stato rassicurato sull'impegno del gruppo nel Paese e sugli investimenti per le fabbriche italiane.