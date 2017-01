Ferrari da record: premio produzione per tutti i dipendenti di 4mila euro

16:41 - Nel 2013 la Ferrari ha battuto tutti i record registrando un aumento del fatturato e producendo utili per la società. La casa di Maranello così ha deciso di dare un ingente premio produzione: 4mila euro in più in busta paga per tutti i dipendenti.

Il premio è frutto dell'accordo sindacale di secondo livello siglato nel 2012 e nato con lo scopo di condividere i successi dell'azienda. Lo scorso anno il presidenze Luca Cordero di Montezemolo, oltre al premio di produzione per i suoi dipendenti, aveva erogato il premio triennale, rinnovato per altri tre anni. Il "bonus" di 4.096 euro, per un giovane assunto da poco tempo, è pari al 20% del suo stipendio annuale, una cifra molto importante che di questi tempi pochissime aziende concedono.



Nel 2013 il fatturato della casa di Maranello è salito del 5%, e l'utile della gestione ordinaria dell'8,3%. Nonostante i risultati positivi l'azienda ha annunciato che limiterà la produzione a sole 7mila vetture l'anno per dare ancora più prestigio ed esclusività al marchio.