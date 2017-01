Fedele Confalonieri: "Regole ai giganti del web o saltiamo tutti"

16:12 - "Se non si rispetta il copyright saltiamo tutti. Ci sono signori che non pagano nulla, impiegano pochissima gente e ci prendono in giro". Così il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri nel corso di un convegno sul "Copyright online". "Spendiamo un miliardo e 200 milioni per il palinsesto - ha detto ancora -, abbiamo una marea di regole, se scappa un capezzolo in fascia protetta si scatena l'ira di Dio, e su Internet non c'è nulla".

A rischio 20mila posti per la pirateria - "I danni per la pirateria ammontano a circa tre miliardi in tre anni, metà per l'utilizzo illegale di contenuti audiovisivi e metà di software. Sono a rischio in tre anni 20mila posti di lavoro". L'allarme è stato lanciato dal presidente di Confindustria Radio Tv, Rodolfo De Laurentiis, nel corso del convegno.