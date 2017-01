29 gennaio 2014 Fca, il web massacra il nuovo nome di Fiat "Marchionne, compra una vocale" L'ironia si spreca, su Twitter, dopo l'annuncio del Lingotto. In Rete anche le prime parodie del logo. Basta ruotare di 90 gradi la A di automobiles... Tweet google 0 Invia ad un amico

18:36 - "Marchionne, compra una vocale". La nuova sigla della Fiat, quell'acronimo Fca che sta per Fiat Chrysler Automobiles, ha fatto impazzire il web. Le battute si sprecano e ci vuole poca fantasia per intuire dove vanno a parare. Ma c'è anche chi, con pochi click, ruota la A finale trasformando la sigla in un insulto. Spazio poi a ironie su Lapo Elkann e a freddure sulla scelta, per nulla condivisa dagli utenti di Twitter, dello spostamento in Inghilterra della sede fiscale della società.