Facebook: "Utenti attivi aumentano"

01:17 - Facebook alla fine di giugno contava su 829 milioni di "amici" attivi al giorno, in aumento del 19%. Gli utenti mensili attivi sono 1,32 miliardi, in aumento del 14%. Lo afferma la stessa azienda di Palo Alto. Gli utenti mensili mobili sono 1,07 miliardi. Facebook chiude inoltre il secondo trimestre con utile netto in crescita a 791 milioni di dollari, a fronte dei 333 milioni di dollari dello stesso periodo del 2013, fa sapere il social network.