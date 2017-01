01:24 - Secondo il "Financial Times", Facebook dovrà fronteggiare una class action con la quale è accusata di monitorare i messaggi privati degli "amici" per vendere dati a chi fa pubblicità. Secondo il nostro quotidiano economico, l'azione legale si basa anche su una ricerca indipendente che accusa Facebook di intercettare sistematicamente i messaggi privati per ottenere informazioni da vendere.