Expo,Confcommercio:stimolo a crisi

21:45 - "La realizzazione dell'Expo 2015 sarà la spinta per uscire dal tunnel dalla crisi e ripartire: è una grandissima opportunità che dovremo cogliere". Lo ha detto il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. "Non possiamo permetterci altri errori - ha invece sottolineato il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia - anche se per fortuna all'estero i problemi di carattere giudiziario o non sono percepiti o non sono valutati come rilevanti".