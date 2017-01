08:27 - A gennaio nei 28 Paesi Ue più quelli Efta sono state immatricolate 967.778 nuove vetture, in rialzo del 5,2% rispetto alle 920.373 di un anno fa. Si tratta - dice l'Acea che diffonde i dati - del quinto rialzo consecutivo. I volumi però sono i secondi più bassi a gennaio da quando l'Acea ha avviato le rilevazioni dell'Ue allargata nel 2003. In controtendenza Fiat, in calo dell'1,8%.