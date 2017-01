19:55 - "E' arrivata. E' positiva". Così l'a.d. di Alitalia Gabriele Del Torchio, alla fine del cda della compagnia, comunica la risposta di Etihad. "Sono contento - ha aggiunto - Ora dobbiamo fare degli approfondimenti". Nel frattempo l'azienda ha aperto le procedure di mobilità per 2.171 dipendenti dell'ex compagnia di bandiera e dell'AirOne, come previsto dall'accordo per 2.251 esuberi. Gli altri 80 addetti hanno infatti già cessato il rapporto di lavoro.

Cda propone aumento capitale da 250 a 300mln - Il cda di Alitalia ha proposto all'assemblea dei soci, fissata per l'8 agosto, un nuovo aumento di capitale, pari a 50 milioni di euro, che si aggiungono ai 250 milioni già varati dall'assemblea di venerdì scorso. La ricapitalizzazione arriva così a 300 milioni di euro. Per quanto riguarda il personale di Alitalia, la procedura di mobilità interessa 1.590 addetti di terra, 126 piloti e 420 assistenti di volo a cui bisogna aggiungere i 35 dipendenti di terra di AirOne.



Lupi: "Bene lettera, si firma l'8 agosto" - Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha fatto quindi sapere che l'accordo Alitalia-Etihad si firmerà l'otto agosto. "Ho visto la lettera - ha affermato - E' molto positiva. Mancano alcuni dettagli sui quali mettersi d'accordo. Ma è stata fissata la data per la firma: l'8 agosto. In questa settimana si lavorerà per mettere a posto gli ultimi dettagli".