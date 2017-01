16:07 - "Siamo estremamente preoccupati dalle implicazioni in tema di sicurezza energetica in Ucraina", a causa delle "violazioni russe". Lo afferma il G7 dell'energia, che si è svolto a Roma, nella sua dichiarazione finale. Assicuriamo la nostra "determinazione a dare diversi tipi di assistenza di cui l'Ucraina ha bisogno per rafforzare la propria sicurezza energetica", si legge nel comunicato.