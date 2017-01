Electrolux,Zanonato:"Porcia rimane"

14:19 - Lo stabilimento Electrolux di "Porcia non chiude: è stata diffusa una notizia falsa". Parola di Flavio Zanonato, che lo assicura in un'intervista a Radio 24. Il ministro dello Sviluppo economico ha poi protestato con vigore per le voci circolate nelle ultime ore su stipendi tagliati del 40%, sollecitando "un'informazione corretta, in modo che la gente possa rasserenarsi. Parlare di stipendi polacchi non vuol dire fare un servizio positivo".