Electrolux, l'amministratore delegato: "Nessuna intenzione di andarcene"

16:34 - "Vogliamo restare in Italia, non abbiamo alcuna intenzione di andare via". Lo dichiara l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ernesto Ferrario, durante l'audizione in commissione Industria del Senato. Il dirigente dell'azienda però aggiunge: "Vogliamo essere sicuri della base competitiva".

Il numero uno di Electrolux Italia precisa poi di non aver "mai proposto il taglio del 40% del salario", soggiungendo che tale decisione non viene indicata in nessun documento. Si tratta, spiega, di una percentuale che è stata "estrapolata" da calcoli non corretti dei sindacati. Tanto meno, continua, "abbiamo chiesto di ridurre l'orario di lavoro a sei ore: non è legalmente né tecnicamente possibile". Invece "abbiamo chiesto di continuare con l'orario 6+2, di cui 2 ore con i contratti di solidarietà".



Ferrario ha invece detto che l'azienda ha "bisogno di aiuto per ridurre il costo del lavoro" in Italia. "Non vogliamo arrivare al costo del lavoro di Polonia o Romania - ha affermato - ma c'è bisogno di intervenire contro il suo costante aumento".



"Porcia? Mai detto che la chiudiamo" - E ancora, alla domanda se si possa escludere la chiusura dello stabilimento di Porcia, Ferrario ha risposto: "Non abbiamo mai detto questo. In nessun documento c'è scritto che noi chiudiamo Porcia".