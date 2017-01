14:38 - Per Maurizio Landini la proposta messa in campo dell'Electrolux, taglio ai salari o rischio chiusura degli stabilimenti in Italia, è un "ricatto inaccettabile e potrebbe diventare il buco nella diga". "In un Paese dove i salari sono tra i più bassi d'Europa - ha spiegato il leader della Fiom -, dove i metalmeccanici guadagnano tra 1.200 e 1.300 euro al mese, non si può pensare di abbassare i salari".