16:30 - I lavoratori di Electrolux hanno approvato l'accordo firmato a Palazzo Chigi il 14 maggio. Lo rendono noto fonti sindacali al termine dello spoglio dei voti espressi per il referendum interno all'azienda. Su 4.775 dipendenti interessati all'accordo, hanno votato in 3.366. I sì sono stati 2.660 (80,2%), i no 651.