17:47 - Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, che si riporta sui massimi di inizio luglio 2011: l'indice Ftse Mib avanza dell'1,62% a 20.436 punti. A far da traino ai mercati non solo la crescita del Pil nell'ultimo trimestre del 2013, ma anche il favore con cui gli analisti vedono la nomina a premier di Matteo Renzi.