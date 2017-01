Editoria, Stampa-Secolo XIX insieme

13:23 - Nasce un nuovo gruppo editoriale dalla fusione di Editrice La Stampa e Sep (Società edizioni e pubblicazioni), che edita il Secolo XIX. E' stato infatti raggiunto un accordo per la costituzione di Italiana Editrice Spa, in cui saranno riunite le due attività. L'obiettivo del nuovo gruppo è quello di offrire contenuti innovativi su carta e in digitale. John Elkann commenta: "Ci unisce la ferma volontà di dare un futuro sostenibile ai nostri giornali".