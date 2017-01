Draghi: "Tassi bassi ancora a lungo Banche, non escludo ipotesi fusioni"

16:04 - Manterremo bassi gli attuali tassi d'interesse "per un periodo prolungato", con una ripresa "moderata" e di fronte a una "bassa inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. "Prenderemo nuove misure, se necessarie, per combattere un periodo troppo prolungato di bassa inflazione", ha aggiunto. I nuovi prestiti a lungo termine alle banche condizionati al credito a famiglie e imprese potrebbero essere di "1.000 miliardi".

L'Eurotower, riprende Draghi, "monitorerà con attenzione" le ripercussioni sugli sviluppi geopolitici e sul tasso di cambio dell'euro.



E ammonisce i Paesi dell'Eurozona a non allentare gli sforzi di aggiustamento dei bilanci, rilanciando la crescita con riforme strutturali e con un "consolidamento dei conti favorevole allo sviluppo". Il rispetto dei patti Ue, secondo il presidente della Bce, è fondamentale per abbattere il debito.



"Banche, non escluse chiusure e fusioni" - Alla domanda se l'Europa non sia appesantita da un eccessivo numero di banche, Draghi ha poi risposto che "non si può escludere che vi sia bisogno di fusioni, acquisizioni e chiusure di istituti bancari".



"Ipotesi di acquisti bond su larga scala" - "Se dovesse cambiare la nostra valutazione sull'inflazione, useremmo il programma di acquisti su larga scala", ha detto ancora Draghi, preannunciando dunque operazioni di acquisto sui titoli di Stato".