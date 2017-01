00:39 - "La ripresa nell'eurozona sta facendo graduali passi avanti, anche se lentamente e in modo disomogeneo". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in un discorso a Francoforte. Draghi ha quindi invitato i governi dell'area euro a "proseguire con le riforme per arrivare ad una crescita sostenibile".