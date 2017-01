Draghi: non escludo chiusure banche

15:50 - "Non si può escludere che vi siano bisogno di fusioni, acquisizioni e chiusure di istituti bancari". Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, in risposta alla domanda se l'Europa sia appesantita da un eccessivo numero di banche. I Paesi dell'Eurozona non devono allentare gli sforzi di aggiustamento dei bilanci, rilanciando la crescita con riforme e con un "consolidamento dei conti favorevole alla crescita", ha aggiunto.