11:32 - L'Eurozona non è in recessione e non c'è il rischio di deflazione. Lo assicura il presidente Bce, Mario Draghi. "Nell'intera Eurozona non vedo rischi di deflazione, ma di inflazione molto bassa per un lungo periodo", dice Draghi ribadendo che l'intera area euro "non è in recessione" ma "la ripresa è modesta, debole e fragile".