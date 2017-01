Draghi: "La ripresa nell'Eurozona è graduale anche se rimane modesta"

13:00 - L'Eurozona ha una "ripresa graduale anche se modesta": a dirlo è il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, al termine dell'eurogruppo. E il commissario agli Affari monetari, Olli Rehn, ha spiegato di avere "fiducia che l'Italia rispetterà gli impegni", e che quindi "farà le riforme per favorire l'occupazione rispettando allo stesso tempo i vincoli di bilancio" europei.

Draghi ha poi sottolineato come sia "troppo presto per dare una valutazione dei sistemi bancari" dei singoli Paesi. "Ora - ha detto - bisogna ricordare che molto è stato già speso per le banche ovunque in Europa, e che negli ultimi mesi hanno rafforzato di molto le loro posizioni di capitale".



Il numero uno dell'Eurotower ha affrontato anche il caso Grecia: "Un Paese che ha sofferto molto ma che vede i primi benefici del programma che ha intrapreso", ma ora è importante "proseguire le riforme e non sciupare i progressi realizzati sul fronte della sostenibilità del bilancio". Draghi ha ricordato che "sono state fin qui realizzate molte riforme strutturali, ma altre sono da fare" e quindi è importante andare avanti su questa strada.