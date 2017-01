Draghi:inflazione tornerà verso 2%

16:13 - "Siamo consapevoli dei rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione", ma "sono fiducioso: riporteremo l'inflazione vicina al 2%, come da mandato". Il presidente della Bce, Mario Draghi, lo assicura rifiutando di alzare oltre questo livello l'obiettivo dei prezzi: "Non voglio neanche pensare - aggiunge - cosa significherebbe per la Germania portare l'obiettivo al 5%". Inoltre, Draghi promuove il nuovo Parlamento Ue: "Avrà un ruolo costruttivo".