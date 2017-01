Draghi: frenare bassa inflazione Ue

10:28 - "Non siamo rassegnati a lasciare che l'inflazione rimanga troppo bassa troppo a lungo". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al simposio banche centrali. Il rialzo del tasso di cambio dell'euro "sta contribuendo alla bassa inflazione" influendo sui prezzi all'importazione dei beni scambiati a livello internazionale", ha aggiunto. "La Bce deve essere in allerta per i rischi legati all'andamento dell'inflazione", ha concluso Draghi.