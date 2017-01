Draghi:Eurozona in giusta direzione

16:19 - Per Mario Draghi, "l'Eurozona sta andando nella giusta direzione, il bicchiere è mezzo pieno". Per il presidente della Bce infatti, "contrariamente al pallido quadro che molti dipingono, la zona euro è in una forma migliore rispetto all'inizio della legislatura di questo Parlamento Ue". "Il peggio è passato: la volontà politica di tutti quelli coinvolti è stata forte abbastanza da difendere l'integrità dell'eurozona", ha quindi concluso Draghi.

"Stati correggano squilibri bilanci" - "Troppo presto per dire missione compiuta, i cittadini soffrono dell'aggiustamento, la disoccupazione è ancora troppo elevata, gli Stati devono correggere gli squilibri ma si può disegnare un consolidamento amico della crescita mentre le riforme rafforzeranno il potenziale", ha spiegato Draghi. Per il presidente Bce "gli squilibri arretrano e si gettano le basi per il rafforzamento di competitività e crescita, specialmente nei Paesi sotto programma, che hanno compiuto sforzi notevoli per consolidare i bilanci e riparare il settore finanziario".