Della Valle: Elkann è un imbecille

19:31 - "Il poveretto di Jaki non perde mai tempo di ricordare agli italiani che è un imbecille". Lo ha detto Diego Della Valle riferendosi alle dichiarazioni di John Elkann sui giovani. "Dovremmo fare un referendum - ha aggiunto - e chiederci se lo vogliamo ancora in Italia". "Appartiene a una famiglia che ha distrutto una quantità industriale di posti di lavoro e, di conseguenza, anche le speranze di molti giovani", ribadisce.

Salvini rincara: Elkann dovrebbe lavorare in miniera - "Con gente come il presidente della Fiat, John Elkann, che potrebbe andare a lavorare in miniera, non avremo un futuro": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che concludendo una manifestazione anti-immigrazione ha parlato della crisi del lavoro e ha criticato le parole di Elkann sui giovani.