23:36 - Il governo non è riuscito a inserire nel decreto sull'Irpef una misura per collegare la riscossione del canone Rai alla bolletta elettrica, ma non esclude che possa ancora farlo: "Sì, assolutamente, ne abbiamo discusso", ha detto il sottosegretario Graziano Delrio intervistato da Lilli Gruber. "Abbiamo avuto qualche difficoltà, nei tempi e nella tecnica, perché il decreto è molto corposo", ha aggiunto.