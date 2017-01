Della Valle a Elkann: noi lavoriamo

17:32 - Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra Diego Della Valle e John Elkann. Il patron di Tod's ha invitato il presidente della Fiat a vedere la sua azienda. "Potrebbe anche rimanere per uno stage, visto che ha molto tempo libero, così potrà imparare cosa vuol dire lavorare per davvero", ha detto Della Valle. Critiche a tutta la famiglia Agnelli: "Non merita rispetto, perché è scappata nella penombra per sistemare al meglio i propri affari".