12:29 - Nel 2015 i risparmi di spesa indicati come valore massimo ottenibile dalla spending review potrebbero non essere sufficienti a conseguire gli obiettivi programmatici. E' quanto rileva Bankitalia in audizione alla Camera sul Def. Per l'istituto di via Nazionale i tagli alla spesa pubblica non basterebbero infatti a coprire la diminuzione delle tasse e le coperture necessarie ai programmi previsti dal governo.