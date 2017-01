Debiti P.A., maglia nera alla Sicilia Tutto il Sud fatica a pagare

14:37 - Sicilia maglia nera nel pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. E' quanto emerge da uno studio effettuato dalla CGIA di Mestre: la Regione e gli Enti locali dell’isola hanno pagato solo il 34,6% delle risorse assegnate. In difficoltà tutto il Sud Italia, mentre Emilia Romagna e Veneto hanno saldato l'intero stock, seguite a ruota da Piemonte e Liguria (99,9%).

Sardegna e Campania tra i "cattivi" - In Sicilia su 1,5 miliardi di euro stanziati dallo Stato, solo 525 milioni sono finiti nelle tasche dei fornitori. Sul podio dei cattivi pagatori sono finite la Sardegna e la Campania. Nel primo caso l’incidenza dei pagamenti ha raggiunto il 66,3 per cento, nel secondo caso, invece, il 69,1 per cento. Migliore, ma di poco, la performance ottenuta dalla Calabria: rispetto alle risorse assegnate, la percentuale dei pagamenti è stata del 70,5 per cento.



Emilia Romagna e Venero le più virtuose - Positive, invece, tutte le Pubbliche amministrazioni del Nord: Emilia Romagna e Veneto hanno addirittura pagato l’intero stock (ovvero il 100 per cento), mentre Piemonte e Liguria si sono fermate appena sotto (99,9 per cento). In Toscana, in Umbria, in Friuli Venezia-Giulia e in Lombardia si è invece superata la soglia del 99 per cento.



Le Regioni meno "inclini" al pagamento - Tra Regioni, Province e Comuni, le prime sono state le meno “inclini” a saldare i debiti ai propri creditori. Dei 15,2 miliardi di euro assegnati ne sono stati pagati 12,6, pari all’83 per cento. Buone, infine, le prestazioni realizzate dalle Province (94,5 per cento dei pagamenti effettuati) e dai Comuni (92,1 per cento).



Bortolussi, appello a Renzi - "Ora – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – bisogna assolutamente accelerare sul fronte dei pagamenti e intervenire in modo fermo e autorevole su quelle realtà che faticano ancora a saldare le imprese. E'è necessario che il Governo Renzi intervenga velocemente e si riesca finalmente a conoscere l’entità certa del debito commerciale accumulato dalla nostra P.A.".