Debiti P.a.,Italia maglia nera Ue

13:00 - Anche nel 2013 la P.a italiana è stata la più lenta in Unione europea a pagare le imprese: con una media di 170 giorni è lontana dalla media Ue (61 giorni) e sfora di ben 140 il limite di 30 giorni imposto dal decreto sui tempi di pagamento che recepisce la direttiva emanata da Bruxelles. Già da lunedì il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, potrebbe avviare la pratica per l'apertura della procedura di infrazione per l'Italia.