13:57 - Ferruccio de Bortoli lascia il Corriere della Sera: l'annuncio è stato dato in un comunicato del Cda di RCS MediaGroup. L'assemblea, spiega la nota, "ha approvato l'accordo con de Bortoli per la conclusione della sua lunga esperienza alla conduzione del Corriere della Sera, con pieno apprezzamento per il lavoro svolto". De Bortoli resterà in carica fino all'assemblea ordinaria del 2015 e parteciperà "al processo di individuazione del nuovo direttore".