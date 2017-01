Dal 1 luglio basta tasse, gli italiani lavoreranno soltanto per guadagnare

18:57 - Buone notizie per i contribuenti italiani: per la prima volta dal 2011 dovranno lavorare di meno - ben dieci giorni - per pagare le tasse. Vale a dire "solo" fino al 30 giugno, contro il 10 luglio del 2013. E' quanto emerge dallo studio condotto dalla New Direction Foundation e dall'Istituto economico Molinari.

Guidano questa speciale classifica, e da tutti saranno invidiati, i lavoratori di Cipro per i quali la "Freedom Tax Day" è stata il 21 marzo. Seguono Irlanda e Malta che "hanno festeggiato" il 28 aprile. Peggio di noi tedeschi, romeni e greci. Ultimi sono i belgi, "liberi" solo dal 6 agosto



Secondo altri studi, invece, condotti dalla Cgia di Mestre, la situazione è generalmente peggiorata per il contribuente italiano: negli ultimi anni il momento della "liberazione" fiscale, il giorno in cui il contribuente smette di lavorare per pagare le tasse, si è spostato di ben 15 giorni.