Crolla mercato casa: -9,2% nel 2013

13:06 - Il mercato immobiliare residenziale si ferma nel 2013 a 403mila compravendite, il 9,2% in meno rispetto al 2012. E' quanto emerge dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, che sottolinea come i dati siano sotto i livelli del 1985. In generale, il mercato delle compravendite ha segnato una flessione dell'8,9% sull'anno precedente: male soprattutto il terziario (-11%), seguito dal commerciale (-7,3%) e dal produttivo (-7,7%).