Crisi, vacanze estive a rischio

14:00 - Oltre un italiano non sa ancora se andrà in vacanza quest'estate, mentre un altro 28% già ha deciso che non si concederà alcun periodo di riposo. Gli altri, nella maggior parte dei casi (71%) sceglieranno una meta nazionale. E' una delle conseguenze della crisi, secondo quanto rilevato a giugno dall'Osservatorio di Findomestic, che aggiunge: l'indice della fiducia risale a giugno, e fa segnare 3,85 punti, il dato più alto degli ultimi due anni.