Crisi, Padoan: sforzo per crescita

14:40 - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan mette in guardia dai rischi di una "situazione economica meno favorevole" e auspica "uno sforzo per sostenere la crescita in un contesto di consolidamento delle finanze". Quanto alle critiche ai criteri di spesa del commissario alla spending review Carlo Cottarelli, dribbla così: "Non c'entra con questo evento (l'incontro con l'omologo francese Michel Satin ndr). Non mi pare la sede per rispondere".