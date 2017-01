00:37 - "I mercati finanziari avanzano decisi ma ancora troppi americani sono in difficoltà". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, tornando a cavalcare il tema del mercato del lavoro, per il quale "stacca" un assegno da 600 milioni di dollari. In particolare, Obama annuncia un piano da 500 milioni di dollari per i college che fanno formazione e 100 milioni di dollari per finanziare l'apprendistato.