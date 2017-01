11:46 - Ritorna in contrazione l'attività manifatturiera in Italia. Secondo Markit Economics, il relativo indice Pmi è sceso ad agosto a 49,8 punti da 51,9 di luglio contro attese per un calo più contenuto a 51 punti. La soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo.