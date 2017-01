Crisi, gli under 35 non mollano casa: in sette milioni vivono con i genitori

13:38 - Quasi 7 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni vivono con almeno un genitore. Lo rende noto l'Istat nell'ultimo Rapporto sulla coesione sociale. Si tratta del 61,2% degli under 35 non sposati, percentuale che nel 2012 risulta in crescita di due punti sul 2011. Il fenomeno risulta più accentuato al Sud, dove la percentuale raggiunge il 68,3%, pari a 2 milioni e 36mila ragazzi.

Nel dettaglio sono 6 milioni e 964mila i giovani che ancora mangiano e dormono con mamma e papà, 31mila in più rispetto all'anno precedente. E non si tratta solo di ventenni: se, infatti, tra i 18 e i 24 anni vivono a casa con i genitori in 3 milioni e 864mila, la cifra non si abbassa più di tanto andando a guardare tra i 25 e i 34enni (3 milioni e 100mila). In altre parole a cavallo tra i 20 e 30 anni chi ancora non si è sposato, in quasi la metà dei casi se ne sta con i suoi piuttosto che andare a vivere per conto proprio.