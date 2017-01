Crisi, gli italiani fanno la "doggy bag" Il 33% esce dal ristorante con avanzi

16:54 - Un italiano su tre uscendo dal ristorante porta a casa gli avanzi con la cosiddetta "doggy bag": solo il 10% lo fa regolarmente e il 23% qualche volta, mentre il 24% non lo fa perché si vergogna. Emerge dall'indagine online condotta dal sito della Coldiretti. Dallo studio si evince inoltre che il 18% non è interessato a portare a casa gli avanzi quando va al ristorante o in pizzeria e che 1 italiano su 4 (25%) non lascia proprio niente nel piatto.

Diffusa da tempo in altri Paesi, Stati Uniti in testa, l'abitudine al doggy bag è, secondo la Coldiretti, "un segno di maggiore responsabilità degli italiani nei confronti dello spreco di cibo" ed "uno degli aspetti positivi della crisi economica in una situazione in cui ogni persona in Italia ha comunque buttato nel bidone della spazzatura ben 76 chili di prodotti alimentari durante l'anno".



Tuttavia, prosegue la Coldiretti, nell'estate 2014 solo il 36% degli italiani ha mangiato fuori casa, preferendo pranzi al sacco da consumare in spiaggia o durante i brevi spostamenti e le gite che hanno caratterizzato queste vacanze. Chi è andato al ristorante o in pizzeria si è comunque limitato a due portate (di solito un antipasto seguito da un'altra pietanza).